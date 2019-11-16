انفجار سيارة مفخخة في بغداد يقتل 4 أشخاص

2019/11/15 | 23:51

اخبار السعودية )- بعدما أكد المرصد العراقي فجر السبت، وقوع 4 قتلى و20 جريجا بانفجار قرب ساحة التحرير في بغداد، أفادت مصادر "العربية" أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة.البداية كانت عندما أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن سقوط

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