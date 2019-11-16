"تطور خطير".. انفجار سيارة مفخخة في بغداد يخلف قتيلاً

2019/11/16 | 01:24

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية"، فجر السبت، بمقتل شخص وإصابة 20 آخرين بانفجار قرب ساحة التحرير في بغداد، منوّهاً إلى أن الانفجار نجم عن عبوة محلية الصنع فخخت تحت عجلة سيارة.بدوره، شرح مصدر أمني لـ "العربية" أن 4

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