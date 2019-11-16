السيستاني في خندق المحتجين... ويحذّر الساسة «الواهمين»

2019/11/16 | 02:11

اخبار السعودية )- أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أمس، وقوفه مع المحتجين ورفضه لعمليات التسويف والمماطلة التي تمارسها الطبقة السياسية في التعامل مع مطالبهم، ووصف السياسيين بأنهم «واهمون».

وقال ممثل السيستاني أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء أمس إن المرجعية الدينية تشدد على «مساندة الاحتجاجات، والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك».

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