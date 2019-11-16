احتجاجات البصرة مستمرة.. إعادة إغلاق ميناء أم قصر

2019/11/16 | 07:36

اخبار السعودية )- مع استمرار الاحتجاجات في العراق والتي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يزداد يوماً بعد يوم غضب المتظاهرين المطالبين بتغيير شامل للنظام القائم في البلاد منذ 16 عاماً.وما يؤجج الاضطرابات هو

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