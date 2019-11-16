"الطرف الثالث" مجدداً بالعراق.. ودعوة لحماية المتظاهرين

2019/11/16 | 08:38

اخبار السعودية )- عاد الحديث مرة جديدة، فجر السبت، في العراق عن "الطرف الثالث" الذي كان وزير الدفاع العراقي أشار إليه في حديثه الخميس عن جهات استوردت القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي طالت

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