عمليات بغداد: ندعو المحتجين للمحافظة على سلمية التظاهر

2019/11/16 | 10:11

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت فتح طريق ساحة الطيران الخلاني باتجاه شارع الجمهورية في العاصمة العراقية.وناشدت القيادة في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليجرام المتظاهرين في ساحة

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