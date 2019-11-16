ماكرون يستقبل بوتين وزيلينسكي الشهر المقبل لصنع السلام في أوكرانيا

2019/11/16 | 13:00

اخبار السعودية )- تُعقد في باريس في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل قمة يحضرها قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا لمحاولة تسوية النزاع في أوكرانيا، بعد «تقدم كبير» تحقق منذ وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة في كييف في الربيع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس (الجمعة)، أن القمة التي ستعقد بصيغة «لقاء النورماندي» اسم المنطقة الفرنسية التي جرت فيها أول قمة من هذا النوع في 2014، سيحضرها الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي والمستشارة ألمانية أنجيلا ميركل.

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