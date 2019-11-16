2019/11/16 | 13:00

اخبار السعودية )- قال الأمير البريطاني أندرو إن إقامته مع الممول ورجل الأعمال الأميركي الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين «لم تكن لائقة بعضو في العائلة المالكة»، وذلك حسب تصريحات نشرتها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، أمس (الجمعة).وكان الأمير أندرو (59 عاماً) نجل الملكة إليزابيث الثانية، قد واجه عملية تدقيق بسبب علاقته بإبستين.وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية الأمير أندرو في مدخل منزل إبستين في نيويورك عام 2010، أي بعد عامين من أول إدانة لإبستين بارتكاب جرائم جنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير أندرو يعترف بأن الإقامة مع إبستين لم تكن «لائقة») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير أندرو يعترف بأن الإقامة مع إبستين لم تكن «لائقة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).