العراق.. مقتل 4 متظاهرين وإصابة 159 خلال يومين

2019/11/16 | 13:17

اخبار السعودية )- أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير، الجمعة، وتسبب بسقوط قتيل وإصابة (19) متظاهراً.واعتبرت المفوضية هذا الفعل بمثابه تهديد خطير لسلامة

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