«صفقة وطلاق» يعيدان بيل غيتس لصدارة قائمة أثرياء العالم

2019/11/16 | 15:35

اخبار السعودية )- تمكّن مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، أمس (الجمعة)، من إزاحة منافسه القوي مؤسس شركة «أمازون»، جيف بيزوس، من صدارة المركز قائمة أثرياء العالم، ليتصدر «غيتس» القائمة، وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.وهذه هي المرة الأولى منذ عامين التي يستعيد فيها غيتس لقب «أغنى رجل في العالم»، إذ بلغت إجمالي ثروة غيتس 110 مليارات دولار، فيما بلغ صافي ثروة بيزوس 108.7 مليار دولار.

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