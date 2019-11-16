اكتشاف فاكهة أسترالية «مضادة للشيخوخة»

2019/11/16 | 15:35

اخبار السعودية )- اكتشف العلماء مؤخراً قوة مضادة للشيخوخة في فاكهة أسترالية تعرف بليمون الكافيار تشبه الأصابع وتحتوي على ثمار مشابهة للكافيار، لتدخل هذه الفاكهة بأحدث مستحضرات التجميل التي يجب أن يحصل عليها أولئك الذين يحاولون محاربة التجاعيد.ومن المقرر أن تصل كريمات الوجه الجديدة المصنوع من ليمون الكافيار إلى المملكة المتحدة هذا الشهر، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وتحتوي أصابع الليمون هذه على نسبة عالية من فيتامين «سي»، أكثر بـ44 مرة من الكمية الموجودة في العنب البري.ويعتقد أن فيتامين «سي» يقلل من ظهور التجاعيد.

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