صور... رسوم غرافيتي «الثورة» تجتاح أحياء وسط بيروت الفاخرة

2019/11/16 | 16:06

اخبار السعودية )- على جدار إسمنتي، في وسط بيروت، تضع حياة لمساتها الأخيرة على رسم طائر الفينيق وهو يفرد جناحيه قرب رسوم غرافيتي غزت واجهات المباني الفاخرة، مواكبة لاحتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان، وتطالب برحيل الطبقة السياسية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح المتجاورتين، توافد عشرات الآلاف من اللبنانيين خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة للتعبير عن غضبهم من السلطة الحاكمة، مغيّرين بشكل كبير مشهد شوارع معروفة بمحالها وأبنتيها الأنيقة.

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