العراق يغلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران أمام المسافرين

2019/11/16 | 16:06

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم (السبت)، أن حركة المسافرين من العراق إلى إيران توقفت عبر منفذ الشلامجة الحدودي، بطلب من الجانب الإيراني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية في العراق إن منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، أما حركة المسافرين فقد تم توقفها من العراق باتجاه إيران بناءً على طلب الجانب الإيراني، بسبب الاحتجاجات.

وأوضح أن «جميع المسافرين الذين يرمون الدخول إلى العراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية ومن دون أي تأخير».

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