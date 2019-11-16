2019/11/16 | 16:23

اخبار السعودية )- أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الناشط العراقي الداعم للتظاهرات، عدنان رستم، ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.ونعى ابن رستم والده كاتباً على صفحته على الفيسبوك

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