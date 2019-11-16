رغم انتمائها للعائلة المالكة... ميغان ماركل لم تحصل بعد على الجنسية البريطانية

2019/11/16 | 18:41

اخبار السعودية )- رغم أنها تنتمي للعائلة المالكة، لم تحصل دوقة سا**** وزوجة الأمير هاري ميغان ماركل على الجنسية البريطانية بعد، على الرغم أيضاً أنها تقدمت بطلب الحصول على الجنسية منذ قرابة العامين.

وذكر تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم (السبت)، أن ميغان تقدمت بهذا الطلب بعد فترة وجيزة من إعلان خطبتها على الأمير هاري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.



وكان قصر كينغستون قد أعلن وقتها أن ميغان ستُعامل مثل أي شخص آخر.

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