مواجهات واعتقالات في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات السترات الصفراء

2019/11/16 | 18:41

اخبار السعودية )- أطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع، في شمال غربي وجنوب العاصمة الفرنسية، اليوم (السبت)، لصد محتجين في الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي ساحة بلاس ديتالي، جنوب باريس، أشعل محتجون، ارتدى كثيرون منهم ملابس سوداء وغطوا وجوههم، النار في صناديق قمامة وأطلقوا مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب، بينما كانوا يضعون المتاريس.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين قرب محطة بورت دو شانبرييه، فيما كان المحتجون يستعدون للسير باتجاه محطة جار دوسترليتس.

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