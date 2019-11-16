العراق.. هتافات ضد إيران وسليماني في ذي قار

2019/11/16 | 18:58

اخبار السعودية )- رفع أهالي محافظة ذي قار جنوب العراق، السبت، شعارات ضد ما أسموه الاحتلال الإيراني، منددين بقاسم سليماني.وتسعى طهران لإخماد التظاهرات في العراق، ومنع الإطاحة بعبد المهدي، وذلك عبر مساعي قائد فيلق القدس،

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