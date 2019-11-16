تعرف على «ميثاق الأخلاق» الذي وقّعه مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية

2019/11/16 | 22:48

اخبار السعودية )- وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، اليوم (السبت)، «ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية» في العاصمة، عشية بدء الحملة الانتخابية.والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، رئيس حزب «طلائع الحريات»، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل».

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