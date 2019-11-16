مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان

2019/11/16 | 23:19

اخبار السعودية )- قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم (السبت)، إن «إيران ليست العراق ولا لبنان، والسفارة الأميركية مغلقة لعدة سنوات»، حسبما أفادت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء.

وتابع آشنا، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «المتربصون بإيران ارتكبوا أخطاء استراتيجية، ونحن الإيرانيين لن نسمح لوسائل الإعلام العميلة بأن تقرر لنا المصير».

وتأتي تصريحات آشنا على وقع الاحتجاجات التي اندلعت، أمس (الجمعة)، في عدة مدن إيرانية نتيجة الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية بزيادة كبيرة في أسعار الوقود، وفق وكالة (إسنا) الإيرانية للأنباء.

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