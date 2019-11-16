السفارة الأميركية في بيروت: ندعم المظاهرات السلمية ولا نمولها

2019/11/16 | 23:19

اخبار السعودية )- نفت السفارة الأميركية ببيروت، اليوم (السبت)، أنها تمول حافلة «بوسطة الثورة»، التي انطلقت صباحا من العبدة - عكار، وتهدف إلى «المرور على كل ساحات الثورة، لتصل إلى خلدة وتضع إكليل الثورة في مكان استشهاد شهيد لبنان علاء أبو فخر»، بحسب النشطاء القائمين على الحافلة.وقالت السفارة الأميركية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «سمعنا إشاعات عن تمويلنا لحافلة الثورة، ونؤكد أننا لا نمولها، نحن ندعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية».

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