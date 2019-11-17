احتجاجات إيران تمتد إلى عشرات المدن... والإعلام الرسمي يقر بالاشتباكات

2019/11/17 | 00:52

اخبار السعودية )- ذكرت وكالات أنباء إيرانية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن اشتبكت مع متظاهرين في طهران وعشرات المدن الأخرى، اليوم (السبت)، في الوقت الذي تحولت فيه احتجاجات على ارتفاع سعر البنزين إلى مظاهرات سياسية.

وقالت التقارير إن المتظاهرين رددوا هتافات مناوئة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد، بعد يوم من زيادة سعر لتر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 سنت أميركي) من 10 آلاف، بالإضافة إلى تقنينه، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التلفزيون الرسمي إن الشرطة اشتبكت مع من وصفتهم بـ«مثيري الشغب» في بعض المدن، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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