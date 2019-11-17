الصدر يدعو لإضراب عام طوعي في العراق

2019/11/17 | 03:12

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إضراب عام طوعي الأحد.من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بأن تعزيزات عسكرية دخلت إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار لمنع المتظاهرين من حرق بيوت المسؤولين، حيث تدور

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