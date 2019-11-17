العراق.. إضراب عام في عدد من المحافظات الجنوبية

2019/11/17 | 08:22

اخبار السعودية )- من المرتقب أن يبدأ إضراب عام في العراق، اليوم الأحد، على أن يشمل الدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وناشطين، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب

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