بدء اكتتاب «أرامكو» بنطاق سعري بين 30 – 32 ريالاً للسهم

2019/11/17 | 11:11

اخبار السعودية )- أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم (الأحد)، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالاً سعوديًا إلى 32 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

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