خامنئي يؤيد قرار زيادة سعر البنزين رغم الاحتجاجات

2019/11/17 | 12:13

اخبار السعودية )- أيَّد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ، وأثار مظاهرات في عدة مدن إيرانية.

وقال خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: «لستُ خبيراً، وهناك آراء مختلفة، لكنني قلتُ إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قراراً، فإنني أؤيده».

وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجاً على القرار الصادر، أول من أمس (الجمعة)، عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلَّف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

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