ترمب يبدأ فحوصات طبية سنوية قبل موعدها

2019/11/17 | 12:44

اخبار السعودية )- زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (السبت) مركز والتر ريد الطبي العسكري لإجراء «فحوصات وتحاليل سريعة» تتعلق بفحصه البدني السنوي، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض.والفحوصات لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الرئيس الأميركي.وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «تحسباً لأن يكون 2020 عاماً مزدحماً جداً، استفاد الرئيس من عطلة نهاية أسبوع من دون مسؤوليات هنا في واشنطن العاصمة، لبدء أجزاء من الفحص البدني السنوي الروتيني في والتر ريد»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

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