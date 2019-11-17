2019/11/17 | 13:46

اخبار السعودية )- كشفت نتائج دراسة جديدة أن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في أوائل سبتمبر (أيلول) العام قبل الماضي، كانت «قوية جداً»، بما جعلها ترفع جبلاً بأكمله عن الأرض، وأوضحت كذلك أنها أقوى 17 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما في عام 1945.وتُشير نتائج الدراسة، التي نشرتها المجلة العلمية الجيوفيزيائية جورنال إنترناشونال، أن تجربة اختبار الأسلحة النووية التي نفذتها بيونغ يانغ تسببت في زحزحة جبل «مانتاب» عن مكانه بنحو 1.7 قدم، بالإضافة إلى رفعه للأعلى لعدة أقدام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية اختبرت سلاحاً نووياً أقوى 17 مرة من قنبلة هيروشيما) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية اختبرت سلاحاً نووياً أقوى 17 مرة من قنبلة هيروشيما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).