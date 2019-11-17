إضراب عام في العراق دعماً لمطالب المتظاهرين

2019/11/17 | 13:46

اخبار السعودية )- أفاد شهود عيان بأن الآلاف من المواطنين العراقيين نظموا اليوم (الأحد) إضراباً طوعياً عن العمل تم فيه إغلاق عدد من الأبنية الحكومية والمدارس والأسواق والمحال التجارية، في مشهد غير مسبوق، دعماً لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد، وتسع محافظات، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الشهود لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الآلاف من طلاب المدارس والجامعات وموظفي العتبات المقدسة والدوائر الحكومية خرجوا إلى الشوارع في مناطق متفرقة من بغداد، وعدد من المحافظات، لتأييد مطالب المتظاهرين.

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