احتجاجات إيران تستمر لليوم الثالث... واعتقال عشرات المتظاهرين

2019/11/17 | 15:19

اخبار السعودية )- اعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 40 متظاهراً من المشاركين في احتجاجات بوسط البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود، فيما عزز زعماء إيرانيون الضغوط على معارضي السياسة الحكومية الجديدة، مع دخول الاحتجاجات يومها الثالث.

من جانبها، أكدت المعارضة الإيرانية اليوم أن الاحتجاجات تتواصل في العشرات من المدن.

ونقل الموقع الإلكتروني لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة أن الاحتجاجات تتواصل في أكثر من 75 مدينة إيرانية، وأن المحتجين دمروا كثيراً من المقار الأمنية والحكومية.

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