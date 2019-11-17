نيكولاس قد يجسد شخصيته الحقيقية في فيلم جديد

2019/11/17 | 16:21

اخبار السعودية )- ذكر تقرير صحافي أن نجم «هوليوود» نيكولاس كيدج، يتفاوض حالياً من أجل القيام بدور في فيلم يجسد سيرته الذاتية، أو ما يُعرف باسم «ميتارداما».

وحسب ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر»، المهتم بأخبار السينما الأميركية، فإن كيدج من المتوقع أن يستعين بأحداث وقعت بالفعل في حياته، منها أحداث في فترة التسعينيات، مثل محاولته الصعبة للحصول على دور في فيلم المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو الجديد.

وفي الفيلم، يتحدث كيدج على ما يبدو إلى نسخة مغرورة لنفسه في تسعينيات القرن الماضي، إذ يسخر من كونه غير مشهور، ومشاركته في العديد من الأفلام منخفضة التكلفة.

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