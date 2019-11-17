الحكومة البريطانية ستنشر «تقرير التدخل الروسي» بعد الانتخابات

2019/11/17 | 17:23

اخبار السعودية )- ذكر وزير الأمن البريطاني براندون لويس، اليوم (الأحد)، أن الحكومة ستنشر تقريراً برلمانياً عن التدخل الروسي المزعوم في السياسة البريطانية بعد الانتخابات التي ستجري في 12 ديسمبر (كانون الأول).

واتهم معارضون، الحكومة البريطانية، بتأجيل الكشف عن تقرير لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان، الذي أجازته الأجهزة الأمنية، لأنه قد يحتوي على معلومات محرجة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزبه.

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