الأزمة تحتدم في لبنان مع انسحاب الصفدي... وإضراب المصارف مستمر

2019/11/17 | 17:54

اخبار السعودية )- احتدمت الأزمة السياسية في لبنان، وتعمقت اليوم (الأحد)، بعد انسحاب مرشح رئيسي من قائمة الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الوزراء، ما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ إصلاحات عاجلة.وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، في وقت متأخر من مساء أمس (السبت)، اسمه، كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلاً إن «من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين».كان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

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