«السيف الأزرق» تمرين بحري سعودي - صيني لمواجهة القرصنة وتعزيز أمن الملاحة

2019/11/17 | 17:54

اخبار السعودية )- نفّذت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة اليوم (الأحد)، التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق 2019 م»، مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية، بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبد الرحمن الفالح، والملحق العسكري الصيني لدى المملكة لين لي، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وحضر بدء التمرين اللواء البحري الركن فالح الفالح قائد الأسطول الغربي ولين لي، الملحق العسكري الصيني لدى السعودية، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

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