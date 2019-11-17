العراق.. الأمن يطلق الغاز لتفريق المحتجين بجسر الشهداء

2019/11/17 | 19:42

اخبار السعودية )- ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات الأمن أطلقت قنابل الدخان لتفريق المحتجين عند جسر الشهداء، فيما أفادت مصادر "العربية" بتوافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد وسط انتشار أمني.وقام متظاهرون مناهضون

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