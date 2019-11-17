انتقادات للأمير أندرو بعد مقابلة تلفزيونية «كارثية» عن علاقته بإبستين

2019/11/17 | 19:58

اخبار السعودية )- انتقدت وسائل إعلام ومعلقون في بريطانيا اليوم (الأحد)، الأمير أندرو بعد الحوار «الجريء» الذي ناقش فيه الاتهامات بشأن صلته برجل الأعمال المنتحر والمتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قد أذاعت حواراً مع الأمير أندرو (59 عاماً) في برنامج «60 دقيقة» في وقت متأخر من مساء أمس (السبت)، حيث جرى سؤاله بشأن اتهامات سيدة له بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه وهي مراهقة كانت «محتجزة لأغراض جنسية» من جانب إبستين.

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