العراق.. مقتل محتج وإصابة 32 وغلق 3 جسور حيوية ببغداد

2019/11/17 | 21:15

اخبار السعودية )- أفاد مسؤولون أمنيون وطبيون عراقيون بمقتل محتج وإصابة 32 في اشتباكات فوق جسر استراتيجي ببغداد.واقتحم المتظاهرون جسر الأحرار في وسط بغداد، وقاموا بإقامة الحواجز ومنع حركة المرور اليوم الأحد.واستعادوا

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