خاصية جديدة من «غوغل» للمساعدة على النطق الصحيح للكلمات

2019/11/17 | 21:31

اخبار السعودية )- أضاف محرك «غوغل» للبحث على الإنترنت خاصية جديدة تساعد المستخدمين في البحث عن النطق الصحيح للكلمات.

والخاصية الجديدة تتيح للمستخدم أن يكرر نطق الكلمة، مع الحصول على تقييم فوري لمدى سلامة النطق على نفس صفحة نتيجة البحث.

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