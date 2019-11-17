«اكتتاب أرامكو» حديث السعوديين الذي أعادهم إلى البنوك

2019/11/17 | 22:33

اخبار السعودية )- لم تكن علامات الدهشة واضحة في ملامح شاب سعودي انتهى للتو من الاكتتاب في الطرح العام الأولي لعملاق النفط السعودي «أرامكو».ولم تمض 15 عاماً على أول تجربة اكتتاب خاضها الشاب الأربعيني محمد السليمان، في خضم الإقبال الذي شهدته السوق السعودية في عام 2004، لكن الفارق أنه أنهى الاكتتاب وهو جالس يحتسي قهوته داخل مقهى شمال الرياض.

ومع مطلع أسبوع جديد، عاش السعوديون صباحاً مختلفاً وواقعاً جديداً، تمثل في الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو»، في خطوة ترقبها العالم أجمع، ولاقت اهتماماً كبيراً.

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