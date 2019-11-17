ترمب لكيم: بايدن «نعسان وبطيء»... لكنه ليس «كلباً مسعوراً»

2019/11/17 | 23:04

اخبار السعودية )- خاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على «تويتر»، ودعاه إلى العمل معه للتوصل إلى اتفاق.وعلى غير عادته، دافع ترمب عن منافسه الديمقراطي جون بايدن، الذي وصفته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بـ«الكلب المسعور».

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