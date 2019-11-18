ما هي المخاطر الصحية للتوسع في شبكة اتصالات الجيل الخامس؟

2019/11/18 | 00:36

اخبار السعودية )- باشر عدد من الدول توفير خدمات شبكة اتصالات الجيل الخامس المعروفة بـ«5 جي» أو«5G» وسط منافسة عالمية على نشرها.ويترافق هذا التطور مع تحذيرات صحية كثيرة ومخاوف من تأثيرات سلبية لانتشار هذه الشبكة.وبدأت الولايات المتحدة نشر شبكة الجيل الخامس في بعض المدن.وفي أوروبا، باتت سويسرا وفنلندا وإستونيا وموناكو أول من بدأ بنشر شبكة الجيل الخامس، في حين قدمت ألمانيا للمشغلين الترددات الضرورية لذلك، وستحذو حذوها.أما الصين، فبدأت توفير خدمات الجيل الخامس منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في خمسين مدينة بينها بكين وشنغهاي، كما أعلنت كوريا الجنوبية في أبريل (نيسان) تغطية شاملة لأراضيها.

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