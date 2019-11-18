بريطانيا: اتهامات أخلاقية تلاحق بوريس جونسون والأمير أندرو

2019/11/18 | 00:36

اخبار السعودية )- انتظر ملايين البريطانيين انطلاق بث الجزء الثالث من مسلسل «العرش» (The Crown)، الذي تُذيعه خدمة «نتفليكس» اليوم حول تفاصيل خاصة، تشكك مصادر ملكية في جديتها، عن حياة الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها.ومع اتساع الجدل في الأسابيع الماضية حول دقة الرواية التي يقدمها المسلسل عن الحياة في قصر باكنغهام، والمبالغات الكثيرة التي وردت في مشاهده، اقتنع المتابعون بأن العمل درامي أكثر منه توثيقي.

لكن ما لم يكن يتوقعه البريطانيون، عشية عرض هذا العمل الدرامي، هو مقابلة حقيقية لأمير بريطاني حقيقي، يرد فيها على اتهامات بتجاوزات أخلاقية يقول إنها غير حقيقية.

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