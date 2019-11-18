احتجاجات إيران تتصاعد... وتفجر معركة سياسية

2019/11/18 | 01:38

اخبار السعودية )- تواصلت «احتجاجات الوقود» في إيران أمس، لليوم الثالث على التوالي، وأخذت منحى سياسياً بعد أن اتسع نطاقها وزاد عدد المشاركين فيها، وطالبوا بإسقاط النظام، وكذلك ازدادت أعداد القتلى والجرحى مع ارتفاع وتيرة العنف من جانب السلطات الأمنية.

وأيّد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، قرار رفع أسعار الوقود، ملقياً اللوم في موجة الاحتجاجات على «أعداء الثورة»، فيما عدّ الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدولة «يجب ألا تسمح بانفلات الأمن» في مواجهة «أعمال الشغب».

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