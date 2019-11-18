إضراب عام في العراق... واختطاف ناشطين

2019/11/18 | 01:38

اخبار السعودية )- شهدت بغداد ومدن وسط العراق وجنوبه أمس، إضراباً عاماً دعماً للحراك المطالب بـ«إسقاط النظام»، في حين استعاد المحتجون السيطرة على جسر الأحرار وسط بغداد.

وأغلقت غالبية الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية في بغداد والبصرة وميسان وكربلاء والنجف وذي قار والقادسية وبابل أبوابها مع بداية الدوام الرسمي، وعمدت جماعات داعمة للإضراب إلى إغلاق كثير من المدارس والدوائر الرسمية، ووضعت لافتة مكتوباً عليها «مغلق بأمر الشعب»، كما قطعت الطرق المؤدية إلى بعض الدوائر الخدمية في البصرة وذي قار، وشهدت بعض المنشآت النفطية في البصرة وميسان إضراباً عن العمل.

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