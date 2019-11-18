2019/11/18 | 08:04

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بسقوط 3 قذائف هاون قرب المنطقة الخضراء، ليل الأحد، دون تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.يأتي ذلك فيما استعاد المحتجون العراقيون السيطرة على جسر الأحرار ثالث جسر

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