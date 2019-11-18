صحيفة أميركية تنشر وثائق مسربة عن مخطط إيران لتوسيع نفوذها

2019/11/18 | 09:37

اخبار السعودية )- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية، الأحد، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسربة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي.وقالت الصحيفة إن التقارير الإيرانية المسربة تؤكد زيارة قائد فيلق القدس

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