تدريب كوري شمالي على الإبرار الجوي بحضور كيم

2019/11/18 | 12:57

اخبار السعودية )- قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم (الاثنين)، إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني، خلال 3 أيام حتى في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأحد، تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونغ يانغ.

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