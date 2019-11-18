أمير الكويت يأمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

2019/11/18 | 13:59

اخبار السعودية )- أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، أمراً أميرياً بإعفاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي صباح الأحمد الصباح من منصبه في حكومة تصريف الأعمال.

كما أمر الشيخ الصباح بإعفاء الفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، من منصبه في حكومة تصريف الأعمال.

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