4 قتلى بإطلاق نار على تجمع لمشجعي كرة قدم في كاليفورنيا

2019/11/18 | 13:59

اخبار السعودية )- قتل 4 أشخاص وأصيب 6 بجروح في إطلاق نار بينما كانوا يتابعون مباراة لكرة القدم في حديقة منزل في وسط كاليفورنيا الأحد، وفق الشرطة.واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعدما أطلق شخص على الأقل النار على حشد من نحو 35 شخصاً كانوا متجمعين في حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس.وقال مساعد رئيس شرطة فريزنو مايكل ريد لصحافيين: «قتل 3 أشخاص في الموقع»، مضيفاً أن شخصاً رابعاً نقل للمستشفى في حالة حرجة ثم توفي متأثراً بجروحه، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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