أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية ويوجه كلمة إلى الأمة اليوم

2019/11/18 | 14:30

اخبار السعودية )- أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الاثنين)، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

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