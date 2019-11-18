2019/11/18 | 14:51
(اخبار السعودية)- لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 14:51.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).