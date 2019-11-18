2019/11/18 | 14:51

اخبار السعودية )- لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوموند: الطبقة السياسية العراقية متواطئة لإفشال المظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).